TREND. Jumpsuits voor de herfst

Heimwee naar lange, zomerse jurken en dan vooral het comfort ervan? Dan hebben we goed nieuws! Dit seizoen banen jumpsuits zich verder een weg naar onze kleerkast. Stoer, casual of toch maar feestelijk? Comfort gegarandeerd.

Stoer

Een jumpsuit, in zwart, donkergrijs of kaki geeft je meteen een krachtige uitstraling. Combineer met een enkellaarsje met slangenprint, een andere trend dit seizoen, om je outfit nog wat extra pit te geven. Een comfortabele teddy als jas en een nonchalant ogende handtas en je bent klaar om het herfstweer te trotseren.

1. Jumpsuit Astrid Black Label - 119,99 euro bij Zeb 2. Enkellaarzen - 62.99 euro bij Sacha 3. Teddy jas - 325 euro bij Essentiel 4. Handtas Rieker - 55,95 euro bij Torfs.

Feestelijk

Op een receptie, een avondje uit na de werkuren,...ook hier komt de jumpsuit om de hoek piepen. Kies voor een rijkelijke kleur zoals smaragdgroen of bordeaux in combinatie met een schoen met een hakje. Als het niet regent kan dat een muiltje zijn, maar omdat de weergoden niet altijd even goed gezind zijn, nemen we toch maar onze modieuze regenjas mee.

1. Jumpsuit Phase Eight - 179 euro bij de Bijenkorf 2. Witte schoenen - 69,95 euro bij Zara 3. Trenchcoat Marc O’Polo - 429,95 euro bij Zalando 4. Handtas Alexandro - 99 euro bij Paris Londres

Casual

Wie de recepties en de gratis hapjes liever links laat liggen, kan ook gaan lunchen met vriendinnen of tijd maken voor een gezellige afternoontea. Een halflange jumpsuit met daaronder een laars houdt je niet alleen warm, het ziet er ook nog eens modieus uit. Wil je echt helemaal mee zijn met de trend? Steek dan de broekspijpen in de laars.

1. Jumpsuit - 49,99 euro bij Mango 2. Laarzen - 119,99 euro bij Steve Madden 3. Jas Rejina Pyo - 835 euro bij Net-a-Porter 4. Handtas - 89,99 euro bij La Redoute

Net dat tikkeltje meer

Een printje hier en daar zijn we intussen al gewoon. Maar een volledig jumpsuit, bijvoorbeeld met zebramotief, is voor sommige fashionista’s toch nog een brug te ver. Als je toch de moed vindt om ervoor te gaan, hoe dan de rest eerder sober. Een zwart (enkel)laarsje en een onopvallende jas zijn de beste keuzes om je jumpsuit helemaal tot zijn recht te laten komen.

1. Jumpsuit - 99,95 euro bij Massimo Dutti 2. Zwarte enkellaars - 750 euro bij A.F. Vandevorst 3. Jas - 79, 99 euro bij H&M 4. Handtas Ralph Lauren - 368,99 euro bij Sarenza.