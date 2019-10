David Goffin mag zich opmaken voor halve finale tegen Novak Djokovic

David Goffin (ATP 15) heeft zich vrijdag vlot geplaatst voor de halve finales van het ATP-toernooi in het Japanse Tokio (1.895.290 dollar). Daarin wacht een clash met de Serviër Novak Djokovic, de nummer 1 van de wereld.

Goffin haalde het in zijn kwartfinale met 6-2 en 6-2 van de Zuid-Koreaan Hyeon Chung (ATP 143). De wedstrijd duurde slechts 55 minuten.

Het was het vierde onderlinge duel tussen de 28-jarige Goffin en de 23-jarige Chung. Hij versloeg de Zuid-Koreaan eerder in 2017 in Bazel (6-4, 6-1) en in 2016 in Marseille (6-3, 6-1). Chung haalde het in 2017 in Montreal (7-5, 6-3). Telkens was hardcourt de ondergrond, net zoals in Tokio.

Goffins volgende opponent wordt Novak Djokovic. Het topreekshoofd was in zijn kwartfinale veel te sterk voor de Fransman Lucas Pouille (ATP 24), die met 6-1 en 6-2 mocht inpakken.

Al zeven keer stonden Goffin en Djokovic tegenover elkaar. De 32-jarige Serviër was zes keer de beste. Hun laatste ontmoeting dateert van 10 juli op Wimbledon. Djokovic schakelde Goffin toen vlot uit in de kwartfinale met 6-4, 6-0 en 6-2.

David Goffin won de Rakuten Open in Tokio in 2017 en was er verliezend finalist in 2016. Vorig jaar nam hij niet deel.