Genk -

Na meer dan één jaar is het nieuwe afrittencomplex op de Torenlaan in Genk nu ook officieel ingehuldigd. Buurtbewoners en kinderen van de Sint Albertusschool kregen de kans om het resultaat vanuit een hoogtewerker te bekijken. Het verkeerscomplex werd aangelegd om de verkeersveiligheid te verbeteren en vooral ook om een betere ontsluiting te voorzien voor het industriegebied in Zwartberg en KRC Genk. Vrijdagnamiddag zullen de eerste wagens er gebruik van kunnen maken.