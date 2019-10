Nederlandse wielerploeg Roompot-Charles houdt ermee op, elf renners staan op straat

De Nederlandse wielerploeg Roompot-Charles Cycling Team houdt ermee op. Dat heeft het team vrijdagmiddag bekendgemaakt in een persbericht.

'Na het aangekondigde afscheid van hoofdsponsor Roompot Vakanties, eind juli, werd de voorbije maanden getracht om een opvolger te vinden, maar het teammanagement kon geen nieuwe hoofdsponsor(s) aantrekken met voldoende financiële garanties', klinkt het.

'We hebben zo lang mogelijk gewacht om dit bericht uit te sturen', aldus teammanager Michael Zijlaard in het communiqué van de ploeg. 'Je blijft immers hopen dat er toch nog ergens een oplossing gevonden wordt, ook al werd de kans met de dag kleiner. Nu is het jammer genoeg definitief en nemen we met ons team na vijf mooie jaren afscheid van het profwielrennen.'

Na de Sluitingsprijs Putte-Kapellen zit het erop voor de wegploeg. Vervolgens rijden Lars Boom en Sean De Bie nog enkele veldritten in het tenue van Charles. Daarna worden namen als Boom, De Bie, Jan-Willem van Schip en Pieter Weening vrije renners.