Heidi Klum wil haar achternaam veranderen

Het Duitse topmodel Heidi Klum is haar achternaam beu. Ze zou graag de familienaam van haar man Tom Kaulitz aannemen. Dat melden de internationale media.

Het gerucht gaat de ronde dat het blonde model in de Verenigde Staten naar de rechtbank is geweest om een naamsverandering aan te vragen. Ze wil afstand nemen van Klum, om voortaan Heidi Kaulitz te heten zoals haar wederhelft.

De 46-jarige Klum trouwde begin dit jaar in het grootste geheim met de zeventien jaar jongere Tokio Hotel-gitarist Tom Kaulitz. In de zomer volgde een feest en een foto van het koppel in hun trouwkleding. Klum en Kaulitz, beiden afkomstig uit Duitsland, leerden elkaar in 2018 kennen op de set van America’s Got Talent.

Dan is het snel gegaan. Hij vroeg haar ten huwelijk in december en de verloving werd aangekondigd via Instagram. Op kerstavond deelde het model een zwart-wit foto van hun tweetjes en de joekel van haar verlovingsring.

Klum is aan haar derde huwelijk toe. In 1997 trouwde ze met haar stylist Ric Pipino. Dat huwelijk strandde in 2002. Van 2005 tot 2014 was ze getrouwd met de Britse zanger Seal, met wie ze drie kinderen heeft. Ze heeft ook een dochter uit een eerdere relatie met de Italiaanse zakenman Flavio Briatore. Het is de eerste keer dat er sprake is van een naamswijziging.