De Schans en De Luchtballon gebruiken tablets

Heusden

Heusden-Zolder - Op basisscholen De Schans en De Luchtballon hebben ze per school een 20-tal tablets aangekocht. Deze worden gebruikt door de kinderen van het lager - en kleuteronderwijs.

Op basisschool De Schans en De Luchtballon wordt op regelmatige basis met tablets gewerkt in de klas. Bij het opzoeken van informatie tijdens de lessen wereldoriëntatie, de betekenis van moeilijke woorden, maar ook een quiz over de gegeven leerstof. De kinderen vinden het leerrijk en fijn. Het werkt extra stimulerend.

In het vijfde leerjaar van Meester Ruben en Meester Stef zijn de kinderen helemaal gek van de tablets. Ze gebruiken hem voor een quiz over 'Karrewiet', een les geschiedenis of de woordjes van Frans. De meesters doen ook regelmatig een quiz over de gegeven leerstof. En wat blijkt: de kinderen letten veel beter op, omdat ze de quiz zo goed mogelijk willen maken.

Niet alleen in het vijfde leerjaar, maar ook in vele andere leerjaren wordt er gewerkt met de tablets. De kleuters hebben tablets gekregen die aangepast zijn aan hun leeftijd. De hele school is er dol op.