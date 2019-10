Roberto Martinez haalt Maxime Lestienne bij selectie Rode Duivels, geen Kevin De Bruyne

Bondscoach Roberto Martinez heeft vrijdag Maxime Lestienne opgenomen in zijn 28-koppige selectie voor de twee komende EK-kwalificatiewedstrijden van de Rode Duivels tegen San Marino (donderdag 10 oktober in Brussel, 20u45) en Kazachstan (zondag 13 oktober in Nur-Sultan, 15u00).

De 27-jarige winger kent een uitstekend seizoensbegin bij Standard. In acht competitiewedstrijden scoorde hij vijf keer. Lestienne werd in 2013 door Marc Wilmots al opgeroepen voor de nationale ploeg, maar hij kwam toen niet in actie.

"Lestienne is een heel getalenteerde voetballer, dat weten we allemaal", vertelde Martinez. "Hij verdient deze selectie na wat hij dit seizoen al getoond heeft, hij is enorm gegroeid. Ik denk dat hij heel goed in het systeem van ons team past. Hij is een ouderwetse nummer tien, die altijd weet te infiltreren en de ruimte opzoekt. Zijn intensiteit zonder de bal is enorm. Hij presteert heel regelmatig nu, bij Standard krijgt hij een belangrijke rol. Het wordt interessant om te zien hoe hij zich aanpast aan deze nieuwe omgeving."

Vaste waarden zoals Kevin De Bruyne (Manchester City), Koen Casteels (Wolfsburg), Jason Denayer (Lyon) en Vincent Kompany (Anderlecht) ontbreken door blessures. "We zijn ervan overtuigd dat alle spelers in de selectie kunnen presteren op het veld, maar dat beschouw ik niet als experimenteren. We werken aan een groep die kan omgaan met blessures."

België staat met 18 op 18 op kop in groep I. Rusland volgt op drie punten. Op duidelijke afstand staan Kazachstan (7), Cyprus (7), Schotland (6) en San Marino (0). Bij een zege tegen voetbaldwerg San Marino kunnen de tickets voor het EK al geboekt worden.

"Als we winnen tegen San Marino zijn we inderdaad gekwalificeerd voor het EK. Eerst en vooral denk ik niet dat we dat als vanzelfsprekend moeten beschouwen", stelde de bondscoach. "Je kan bekijken hoe vaak we ons geplaatst hebben voor het EK sinds 2000. We moeten de kwalificatie dus echt vieren, samen met de fans. Het eerste doel is dat EK-ticket, het tweede doel is eerste te eindigen in de groep. Want dan ben je reekshoofd bij de loting. Rusland is heel sterk. We zullen zoveel mogelijk punten moeten behalen om hen achter ons te houden. De trip naar Kazachstan wordt een echte test: een vlucht van 6,5 uur, er is een tijdsverschil van vier uur en we zullen er op kunstgras spelen."

Voor het duel met San Marino werden tot dusver 30.000 tickets verkocht.

De 28-koppige selectie van bondscoach Roberto Martinez:

Doelmannen: Thibaut Courtois (Real Madrid/Spa), Simon Mignolet (Club Brugge), Matz Sels (Straatsburg/Fra), Hendrik Van Crombrugge (Anderlecht)

Verdedigers: Toby Alderweireld (Tottenham Hotspur/Eng), Dedryck Boyata (Hertha Berlijn/Dui), Timothy Castagne (Atalanta Bergamo/Ita), Leander Dendoncker (Wolverhampton/Eng), Brandon Mechele (Club Brugge), Thomas Vermaelen (Vissel Kobe/Jap), Jan Vertonghen (Tottenham Hotspur/Eng), Thomas Meunier (Paris Saint-Germain/Fra)

Middenvelders: Yannick Carrasco (Dalian Yifang/Chn), Nacer Chadli (Anderlecht), Dennis Praet (Leicester City/Eng), Maxime Lestienne (Standard), Youri Tielemans (Leicester City/Eng), Hans Vanaken (Club Brugge), Yari Verschaeren (Anderlecht), Axel Witsel (Borussia Dortmund/Dui)

Aanvallers: Michy Batshuayi (Chelsea/Eng), Christian Benteke (Crystal Palace/Eng), Eden Hazard (Real Madrid/Spa), Thorgan Hazard (Borussia Dortmund/Dui), Adnan Januzaj (Real Sociedad/Spa), Romelu Lukaku (Inter/Ita), Dries Mertens (Napoli/Ita), Divock Origi (Liverpool/Eng)