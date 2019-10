Nummer één van de wereld Ashleigh Barty knokt zich voorbij Petra Kvitova naar laatste vier in Peking

De Australische Ashleigh Barty (WTA 1) heeft zich vrijdag geplaatst voor de halve finales van het WTA Premiertoernooi in Peking (hard/8.285.274 dollar). Ze kreeg de kwalificatie tegen de Tsjechische Petra Kvitova (WTA 7) wel niet cadeau. Pas na ruim twee uur tennis moest de tweevoudige Wimbledonkampioene (2011, 2014) zich met 4-6, 6-4 en 6-3 gewonnen geven.

In de halve finale neemt Barty het op tegen de Nederlandse Kiki Bertens (WTA 8). Die schakelde de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 3) uit met 7-6 (8/6) en 6-2.

De Deense Caroline Wozniacki is de titelverdedigster in het China Open. Het nummer 19 van de wereld speelt vrijdag in de kwartfinale tegen de Russin Daria Kasatkina (WTA 45). De winnares daarvan treft de Japanse Naomi Osaka (WTA 4) of de Canadese Bianca Andreescu (WTA 6). Die laatste, de US Open-kampioene, wipte in de tweede ronde Elise Mertens (WTA 23).