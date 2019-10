In het Vlaams Parlement wordt om 10 uur gedebatteerd over de regeringsverklaring die Jan Jambon woensdag aflegde. Zonder begrotingscijfers, want die wil de kersverse minister-president pas maandag vrijgeven. Tot grote ergernis van de oppositie, die het debat daarom liever wil uitstellen. Er wordt dan ook vuurwerk verwacht in het halfrond. Volg alle ontwikkelingen hier live.