Novak Djokovic wacht David Goffin op in halve finale ATP-toernooi van Tokio

Novak Djokovic (ATP 1) heeft zich vrijdag geplaatst voor de halve finales van ATP-toernooi in het Japanse Tokio (hard/1.895.290 dollar). De Servische nummer 1 van de wereld had geen enkele moeite met de Fransman Lucas Pouille (ATP 24). Het werd 6-1 en 6-2 na 50 minuten tennis.

In de halve finale neemt Djokovic het mogelijk op tegen David Goffin (ATP 15). De Luikenaar moet in zijn kwartfinale wel nog voorbij de Zuid-Koreaan Hyeon Chung (ATP 143). De wedstrijd begint om 12 uur Belgische tijd (19 uur in Tokio).

De tweede halve finale wordt een duel tussen de Amerikaan Reilly Opelka (ATP 53) en de Australische qualifier John Millman (ATP 80). Opelka wipte de Japanse kwalificatiespeler Yasutaka Uchiyama (ATP 136) met twee keer 6-3. Millman was met 6-4 en 6-0 te sterk voor een andere thuisspeler, wildcard Taro Daniel (ATP 127).