Politiebescherming voor Anderlecht-voorzitter Marc Coucke na bedreigingen van fans

Anderlecht-voorzitter Marc Coucke krijgt vanavond politiebescherming voor de uitwedstrijd in Charleroi. De eigenaar van paars-wit ontving bedreigingen na de 6 op 27 die zijn team neerzette - hun slechtste start in 92 jaar.

Hoogspanning voor Charleroi-Anderlecht vanavond (20u30). De Brusselaars hopen zich eindelijk te herpakken na een dramatisch seizoensbegin. Afgelopen weekend konden ze zelfs thuis niet winnen van rode lantaarn Waasland-Beveren: 0-0. Daarop zochten een honderdtal heethoofden de confrontatie met het Anderlecht-bestuur op.

Even werd gevreesd dat het hek helemaal van de dam zou zijn bij een eventuele nieuwe nederlaag vanavond in Charleroi, maar intussen hebben de Anderlecht-fans laten verstaan dat ze niet over de schreef zullen gaan. Er zal wel politiebescherming zijn voor voorzitter Marc Coucke. Dat gebeurt op vraag van de politie van Anderlecht en Anderlecht zelf nadat Coucke bedreigingen ontving van supporters.

Eind vorig seizoen ontspoorde Standard-Anderlecht in Play-off 1 toen de fans van paars-wit uit onvrede met hun team de boel moedwillig saboteerden door vuurwerk op het veld te gooien. Anderlecht kreeg om die reden een 5-0-forfaitnederlaag opgelegd. Als de Anderlecht-fans nog eens hun boekje te buiten zouden gaan, dreigt een wedstrijd achter gesloten deuren.