N-VA wil extra Vlaams geld besteden aan overlast en kansarmoede

Lanaken -

“In het nieuwe Vlaamse regeerakkoord is voorzien dat de gemeentebesturen de komende jaren 1,33 miljard extra middelen ontvangen om te investeren in hun gemeente. Voor Lanaken betekent dat 3,2 miljoen. Vlaanderen neemt onder meer de helft van de ‘responsabiliseringsbijdrage’ voor de betaling van de ambtenarenpensioenen over én geeft de gemeenten extra budget”, vernam Johan Pauly (N-VA) van de N-VA ministers in de nieuwe Vlaamse regering.