Feestje voor vrijgelaten Kucam

Na bijna negen maanden cel is de Mechelse politicus Melikan Kucam voorlopig vrijgelaten door het gerecht. De man werd in zijn woonplaats getrakteerd op een feestje door zijn familie en (vele) sympathisanten. Kucam kreeg bloemen en taart.

Kucam, een assyrische christen afkomstig uit Oost-Turkije, blijft verdacht van mensenhandel. Hij zou, dankzij goede contacten op het kabinet van toenmalig N-VA-staatssecretaris Theo Francken, visa geregeld hebben voor christelijke Syrische vluchtelingen. En hij zou daarvoor tot 10.000 euro per visum gevraagd hebben. Kucam ontkent dat hij zich verrijkt heeft. “Alles was ik deed, was legaal. Ik kan in de spiegel kijken. Ik heb geen geld gekregen”, vertelde hij aan de verzamelde pers.

Kucam kreeg een enkelband om, en zal voorlopig bij zijn ouders wonen. Hij heeft immers een contactverbod met zijn echtgenote en zoon, die ook in het dossier genoemd worden.