Duel in Europa League stilgelegd door drone met vlag van Nagorno-Karabach

De wedstrijd van donderdagavond in de Europa League tussen het Luxemburgse Dudelange en het Azerbeidzjaanse Qarabag werd een klein halfuurtje stilgelegd, nadat een drone met een vlag van de seperatistische regio Nagorno-Karabach boven het veld vloog.

Het duel werd in de 36e minuut stilgelegd bij een 0-2 tussenstand in het voordeel van Qarabag.

De regio Nagorno-Karabach, in Azerbeidzjan maar met een Armeense meerderheid, is sinds de jaren ‘90 een bron van conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan. Een wapenstilstand werd ondertekend in 1994, maar nog geregeld laaien de gemoederen hoog op in de grensstreek.

Het is niet de erste keer dat het voetbal in de hetze wordt betrokken. De Armeense middenvelder Henrikh Mkhitaryan mocht van de Azerbeidzjaanse autoriteiten vorig voorjaar niet naar Bakoe afreizen om er de Europa League-finale af te werken.

Foto: REUTERS