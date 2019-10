Standard krijgt stevig pak slaag van halve B-ploeg van Arsenal

Standard heeft donderdagavond in de Europa League geen vervolg kunnen breien aan de knappe prestaties van Club Brugge (2-2 op Real Madrid) en Racing Genk (0-0 tegen Napoli) in de Champions League. Op geen enkel moment heeft er een stunt ingezeten. In de stromende regen van Londen waren de Rouches minstens één klasse te min voor een jeugdig Arsenal, dat met 4-0 uiteindelijk nog mild bleef. Arsenal gaat met zes op zes aan de leiding in Groep F. Standard krijgt op de tweede plaats het gezelschap van Eintracht Frankfurt, dat met 0-1 ging winnen van Vitoria Guimaraes.