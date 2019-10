Snelskiër Joost Vandendries wil eigen Belgisch record scherper stellen: 230 kilometer per uur?

Snelskiër Joost Vandendries wil op de Speed Masters in het Franse Alpengebied Vars in de lente van 2020 zijn eigen Belgisch record scherper stellen. De West-Vlaming revalideert nog volop van een zware val. “Eind oktober zal ik opnieuw in topconditie zijn”, zegt Vandendries vrijdag aan Belga.

Vandendries haalde vorig jaar in Vars een topsnelheid van 218,845 kilometer per uur. Daarmee verbeterde hij het 22 jaar oude Belgisch record van François Delcorte met drie kilometer per uur. Enkele weken later ging het echter fout voor onze landgenoot. Vandendries kwam zwaar ten val tijdens de Wereldbekerfinale snelskiën in Andorra. De Belgische recordhouder ontsnapte aan de dood en hield aan zijn tuimelperte tegen 150 km/u negen breuken over: vijf ribben, drie in het schouderblad en een gebroken wervel. Enkele weken later lag de 48-jarige West-Vlaming geveld met een hernia.

“Ik ben er nog altijd niet helemaal van hersteld. Pas eind deze maand zal ik op topniveau zijn”, stelt Vandendries, die geboren is in Veurne en nu in Overijse woont. Terwijl zijn revalidatie nog loopt, stipte de snelskiër twee data aan in zijn agenda. De snelskiër hoopt in Vars op 16 maart en 5 april de kaap van de 230 km/u te ronden. Zijn blessure zal hem geen parten spelen, zegt Vandendries.

“Midden juni hernam ik de fysieke voorbereiding. Normaal doe ik voordien toch niet veel”, aldus de snelskiër, die niet exact weet wanneer hij zijn rentrée op de latten zal maken. “Je moet echt honderd procent zijn in deze sport. Bij 99 procent kan je geen wedstrijden afwerken. Dan breng je jezelf in gevaar.” In januari zal Vandendries wel al afzakken naar Vars om er zich voor te bereiden op de eerste Wereldbekermanche in februari.

Om aan de Speed Masters te mogen deelnemen, moet je geselecteerd worden. De westrijd vindt plaats in Vars op het einde van het seizoen, omdat de sneeuw er dan het best bijligt om hoge snelheden te halen. Op de piste van Vars zette ook de Italiaan Ivan Origone in 2016 zijn wereldrecord (254.958 km/u) neer.