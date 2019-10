Twaalf jaar geleden gespte Robin Demyttenaere (38) zich vast in de Eclipse, de kermisattractie die 360 graden draait. Niet gewoon voor een ritje, maar voor tien uur aan een stuk. Een straffe prestatie die hij vanavond probeert te verbreken in Belgium’s got talent. De 10 uur moeten er 24 worden. “Daar in de hoogte bereik ik bijna een soort innerlijke vrede.”