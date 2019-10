Het grootste struikelblok in zijn aanpassing in België noemt Santiago Colombatto de taalbarrière. Dat mag gerust als een understatement van de 22-jarige Argentijn gezien worden. Niet enkel is hij alleen het Spaans en Italiaans machtig, zijn antwoorden zijn doorgaans niet langer dan enkele woorden. De nieuwe balveroveraar van de Kanaries is duidelijk meer een man van daden. “Ik laat liever op het veld zien wat ik in mijn mars heb.”