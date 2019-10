Twee weken na de sof in Salzburg toonde KRC Genk zijn ware gelaat tegen Napoli. De 0-0 was saai noch zoutloos, dit was de Champions League-ervaring, waarop iedereen gebrand was. Op zoek naar een verklaring van het verschil tussen nacht en dag, legden we met assistent-coach Tom Van Imschoot de statistieken van beide duels naast mekaar.