AA Gent blijft steken op gelijkspel in Oekraïne maar blijft wel mee op kop in Europa League

AA Gent heeft zijn tweede groepswedstrijd in de Europa League niet kunnen winnen: 1-1 werd het op bezoek bij het Oekraïense Oleksandriya. Depoitre had de Buffalo’s nochtans vroeg op voorsprong gebracht maar zelfs een sterke Kaminski kon de gelijkmaker niet voorkomen. Nadien maakte Gent nog aanspraak op de zege maar scoren lukte niet meer. In de andere wedstrijd in Groep I kon Wolfsburg eveneens niet winnen, waardoor de Buffalo’s wel mee op kop blijven in hun poule.