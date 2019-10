Oudsbergen -

Een 72-jarige Meeuwenaar heeft 50 jaar lang gewerkt aan een dialectwoordenboek in het Meeuwens. Het woordenboek telt 1.632 pagina's en bevat zo'n 59.000 trefwoorden. Het dialect is aan het uitsterven, maar het wordt nu dus vereeuwigd in een Meeuwens dialectwoordenboek.