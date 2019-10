View this post on Instagram

And so the adventure begins ??COBEY-MAE???????? Welkom allerliefste Cobey-Mae Wat zijn we blij dat je er eindelijk bent. We are going to love you unconditionally and guide you through life every step of the way!! ?????? Daddy, Mama and big sis ?????? @dekinderfotograaf @mycreativeprints.be #zoveelliefde #zoveeldankbaarheid #mylittlefamilyoffour #??????????? @simonimatteo #Charlottetimmers