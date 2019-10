Dubbelslag voor Gidich in Ronde van Kroatië

De derde rit in de Ronde van Kroatië komt op naam van Yevgeniy Gidich. De Kazach van Astana toonde zich in de ingekorte rit de snelste van een uitgedund peloton en haalde het in Makarska voor de Sloveen Grega Bole (Bahrein-Merida) en de Australiër Alex Edmondson (Mitchelton-Scott).

Benjamin Hill, Markus Wildauer, Robert Jägeler, Lars van den Berg, Dominik Hrinikow en Stephan Rabitsch kleurden de etappe door mee te schuiven in een vroege vlucht. Toen de wind evenwel te fel blies, werd de etappe geneutraliseerd en stopgezet.

Alle renners moesten in de wagen en werd naar Brela gebracht. Daar volgde nog een lange discussie of de wedstrijd moest voortgezet worden en uiteindelijk werd een plan B gestart. De renners moesten nog 47 km koersen naar de finish in Makarska. De vluchters kregen hun bonus, mochten dus vroeger van start, maar op de Biokovo, 5,3 km aan 5,3%, bleven enkel nog Van den Berg en Rabitsch over en was het peloton niet ver.

Adam Yates viel aan op de helling, maar raakte niet helemaal weg. Uiteindelijk zouden ook Victor de la Parte, Davide Villella en Mauro Finetto nog de aansluiting maken, maar veel soelaas bracht die inspanning niet op. In de afdaling keerden nog verschillende renners terug. De meeste sprinters waren wel overboord en dus werd het een sprint met een uitgedund peloton. Daarin toonde Gidich zijn snelle benen. Hij neemt ook de leiderstrui over van Eduard Grosu. Het is zijn tweede overwinning van het seizoen na de zege in Aziatisch kampioenschap.