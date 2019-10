Hasselt/gällöOp zoek naar een rustiger leven en meer personal space. Zes jaar geleden nam de Hasseltse Petra Kuypers (49) een sprong in het onbekende. Ze stapte uit haar familiebedrijf in luchtfiltering om een camping uit te baten in Gällö, een dorpje in de Zweedse provincie Jämtland. Petra was jaren eerder tijdens vakanties al verliefd geworden op het land. Intussen is Camp Viking uitgegroeid tot een idyllisch plekje aan een meer waar kampeerders van over de hele wereld langskomen. “Ik ben in Zweden gelukkiger dan in België. Dat heeft vooral te maken met de rust en ruimte die je hier hebt.”