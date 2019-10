Ongezien veel veldmestkevers duiken op in tuinen en velden

In Limburg en andere delen van Vlaanderen komen de afgelopen dagen opvallend veel meldingen binnen over de aanwezigheid van veldmestkevers. Het insect duikt naar jaarlijkse gewoonte in het najaar bij ons op, maar dit jaar zijn het er uitzonderlijk veel. “Het mooie weer in combinatie met de vele regenval zorgt voor een talrijke voortplanting van de kever”, vertelt Luc Crevecoeur van Natuurpunt Limburg.