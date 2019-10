Nog meer mooie meubelen om je huisdieren in de watten te leggen

Op Werelddierendag mogen ook onze huisdieren in de watten gelegd worden. Zoek je nog een leuk dierenmeubel voor je allerliefste viervoeter dat bij voorkeur echt in je perfecte interieur past? Wij zochten er de leukste uit.

Ook onze trouwe viervoeters verdienen het allerbeste. En liefdevolle baasjes hebben daar veel voor over. Gelukkig hoef je daarvoor niet langer je zorgvuldig samengestelde interieur om zeep te helpen, want fabrikanten van krabpalen, mandjes en zetels voor onze viervoeters zijn door hen deskundig onder handen genomen en in een eigentijds jasje gestopt.

Shopping? Roze hondenzetel - 179 euro - SofaCompany, houten hondenmand - 499 euro - Furst, houten kattentoren - 1198 euro - Furst, grijs tentje voor honden en katten - 59 euro - Made Studio, zacht, grijs hondenkussen - 138 euro - Love My Human, grijze hondenzetel - 119 euro - Made Studio, ophangbare kattenbox - 118 euro - MyZoo, wit kattenmeubel - 39,99 euro - Ikea, krabpaal voor katten - 94,25 euro - Beeztees