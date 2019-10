Frank Vercauteren is “tevreden dat hij opnieuw thuiskomt” bij Anderlecht, Vincent Kompany vindt hem “de perfecte T1”

Frank Vercauteren moet Anderlecht uit het slop halen. Nadat hij afscheid heeft genomen bij zijn huidige club Oud-Heverlee Leuven, zal hij vrijdag de verplaatsing naar Charleroi vanuit de tribunes volgen. Jonas De Roeck zal dan op de bank zitten. Vanaf volgende week neemt hij zijn taak als T1 op.

Vercauteren speelde van 1975 tot 1987 voor de recordkampioen. Hij was één van de meest succesvolle spelers van paars-wit en was later ook, van 1998 tot 2007, assistent en hoofdcoach.

“Ik ben heel tevreden dat ik opnieuw thuiskom”, zegt de voormalige Rode Duivel. “Anderlecht staat op een belangrijk kruispunt in de clubgeschiedenis. Met de komst van Vincent (Kompany, red) wordt de voetbalfilosofie helemaal opnieuw uitgetekend zoals het bij Anderlecht past. We delen dezelfde visie en tegenover mijn coachingervaring, zet Vincent dan weer een vernieuwende spelstijl, een enorme dynamiek en zijn ervaring en charisma waarmee hij de jongens op het veld ongelofelijk kan coachen. Voor mij is het de perfecte synergie. Ik ken Vincent uiteraard ook goed. Als jeugdspeler, als jonge prof destijds bij Anderlecht toen ik hier coach was. Wat we nu vooral moeten doen, is samen opnieuw matchen winnen. Ik zal proberen de juiste keuzes te maken en de juiste accenten te leggen. Geef dit Anderlecht nog wat tijd en er zal iets mooi ontstaan.”

Kompany: “Ik weet waar hij voor staat en ken zijn principes”

Vincent Kompany vindt Vercauteren zelf ook de juiste man op de juiste plaats om zijn team te versterken. “Frank was mijn coach bij Anderlecht én bij de Rode Duivels. Ik weet waar hij voor staat en ken zijn principes. Hij kan de perfecte T1 zijn binnen het team waarmee we werken. Zijn inzicht, kennis van het Belgische voetbal, zijn autoriteit langs de lijn. Tijdens onze eerlijke, interne analyses kwamen we tot de conclusie dat dit in het belang van de club de beste keuze was.”

Foto: jug

Tevens besliste de club afscheid te nemen van technisch directeur Frank Arnesen. De Deen kwam bijna een jaar geleden in dienst bij de club. “Frank zette de scoutingscel op punt en had onder meer zijn aandeel in de transfers van Michel Vlap, Derrick Luckassen en het jonge Noorse talent Kristian Arnstad. We bedanken Frank uiteraard voor alles wat hij ons heeft bijgebracht en wensen hem alle succes in zijn verdere carrière”, aldus technisch directeur Michael Verschueren.