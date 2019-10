Rihanna brengt met haar lingerielabel een ode aan borstkankerpatiënten

Zangeres en zakenvrouw Rihanna heeft met haar lingerielijn Savage x Fenty een collectie ontworpen als eerbetoon aan vrouwen die tegen borstkanker vechten of gevochten hebben. Die krijgt de naam Savage x Thrivers mee en is volledig roze.

Naar aanleiding van oktober borstkankermaand heeft Rihanna beha’s, babydolletjes, slips en pyjama’s ontworpen in het roze; de kleur die borstkankerorganisatie Pink Ribbon al jaren gebruikt in hun logo.

In de bijhorende videocampagne van het lingerielabel laat Rihanna vier vrouwen met borstkanker, met een verschillende etnische achtergrond, leeftijd en lichaamsbouw, over hun strijd tegen de ziekte vertellen om lotgenoten een hart onder de riem te steken.

De collectie is te koop via de site van Savage x Fenty. Wie roze lingerie of nachtgoed koopt, schenkt een deeltje van de opbrengst aan het goede doel van Rihanna: de Clara Lionel Foundation. Deze organisatie investeert in onderzoek en steun voor jonge borstkankerpatiënten.