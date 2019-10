Stoelendans bij Anderlecht. Frank Vercauteren is de nieuwe hoofdtrainer van paars-wit. Vercauteren, die sinds begin dit jaar aan de slag was als sportief adviseur bij OH Leuven, zal vanop de bank de ideeën van speler-trainer Vincent Kompany vertalen naar het veld. Simon Davies wordt T2, Frank Arnesen heeft zijn C4 gekregen. De Deen, die pas in december vorig jaar aangesteld werd als de nieuwe technische directeur, was overbodig geworden door de rol van Vincent Kompany bij paars-wit.