Is Barcelona jou te druk? Probeer dan deze alternatieve bestemmingen

Toeristen: vakantiebestemmingen kunnen niet zonder maar anno 2019 kunnen ze ook maar moeilijk leven met. Verschillende Europese bestemmingen hebben hun buik vol van massatoerisme en verlangen naar rustigere tijden. Om de toeloop te stoppen, vragen ze extra toeristenbelastingen. Maar er is ook goed nieuws: er zijn nog heel wat gelijkaardige bestemmingen waar ze toeristen met open armen ontvangen.

Barcelona

Jaarlijks blijven maar liefst 30 miljoen toeristen overnachten in de Catalaanse stad. Hotels zitten nokvol,de plaatselijke horeca kan amper volgen en het creëert heel wat jobs in de toeristische sector. Goed nieuws zou je in eerste instantie denken. Maar de realiteit is minder rooskleurig.

Foto: Shutterstock

De lokale bevolking kan de toevloed niet meer aan en trekt weg uit het centrum. Hun huizen maakten plaats voor nog meer vakantiewoningen. En dan hebben we het nog niet gehad over het afval, de schade en de geluidsoverlast die de bezoekers meebrengen. Om aan die massale toeloop iets te doen, vroeg de stad aan de Catalaanse regering om de toeristenbelasting met vier euro per nacht te verhogen. Concreet betekent dat dat toeristen maximaal 6,25 euro moeten betalen per overnachting. De prijs is onder meer afhankelijk van het seizoen, de locatie en het type accommodatie. Daarbij komt ook nog eens 10 procent BTW.

Met het geld hoopt Ada Colau, de burgemeester van Barcelona, de overlast terug te dringen en duurzaam toerisme te promoten.

Venetië

Een andere stad die al jaren vecht tegen het massatoerisme is het Italiaanse Venetië. In 2017 kreeg de stad 28 miljoen bezoekers over de vloer en dat is volgens het plaatselijke bestuur veel te veel. “De stad kan maximaal 50.000 bezoekers per dag aan”, zei burgemeester Luigi Brugnaro in een eerder interview. “Maar we hebben er gemiddeld 77.000. Dat is te veel.” En het leger van toeristen heeft net zoals in Barcelona, een nefaste invloed op de lokale bevolking. Venetianen trekken weg en plaatselijke slagers en bakkers moeten plaats maken voor restaurants, barretjes of souvenirwinkels.

Foto: Shutterstock

Om de overlast in te dijken en de stadskas te spijzen, voerde het bestuur entreegeld in. Iedereen die de stad wil bezoeken, moet drie euro betalen. In 2020 zal dat bedrag zelfs stijgen tot 6 euro op rustige dagen en 10 euro tijdens het jaarlijkse carnaval.

Dubrovnik

Hetzelfde liedje in Dubrovnik en daar heeft de populaire serie ‘Game Of Thrones’ alles mee te maken. De Kroatische parel, een van de best bewaarde ommuurde steden van Europa, werd in 2012 uitgekozen tot het decor van de televisieserie en werd daarmee in een klap bijzonder populair bij toeristen. De grootste vijand van de stad? De cruiseschepen die er massaal aanmeren. In 2017 maar liefst 538,die goed zijn voor 742.000 passagiers.

Burgemeester Mato Frankovic besliste daarop om de drijvende paleizen een extra belasting op te leggen: Als een schip in 2021 wil aanmeren in Dubrovnik, betalen ze een extra belasting van 270 tot maximaal 5.400 euro, afhankelijk van het aantal passagiers aan boord. Begin 2019 verhoogde de Kroatische overheid ook al de toeristenbelasting met 25 procent: van 8 kuna (1,07 euro) naar 10 kuna (1.34 euro).

Alternatieven?

Triëst

Die zijn er gelukkig nog! Amper 160 kilometer van Venetië, ligt Triëst aan de grens met Slovenië. Begin je ontdekkingstocht bij Castello di San Giusto, een vijftiende-eeuws kasteel op een heuvel, die je een fantastisch uitzicht over de stad geeft. Breng ook een bezoekje aan de overdekte markt die rommelmarktjes feilloos combineert met groenten, fruit en ander lekkers. Heimwee naar de kanalen van Venetië? Dat hoeft niet want ook Triëst heeft zijn eigen ‘Canal Grande’.

Warschau

Het wordt er de laatste jaren wel drukker maar Warschau heeft nog wel een plaatsje vrij voor nieuwsgierige toeristen. De Poolse stad, die tijdens de Tweede Wereldoorlog helemaal verwoest werd, combineert historische monumenten en architecturale pareltjes met hedendaagse kunst én een heuse wereldkeuken. En ja, je vindt er ook Spaanse tapas.

Foto: Shutterstock

Sarajevo

Wie ‘Bosnië-Herzegovina hoort, denkt meteen aan oorlogen. Maar het land, dat de grijze waas van zich afgeschud heeft, is niet langer het kneusje van de groep. De hoofdstad is een vredige smeltkroes van culturen en dat zie je op elke hoek van de straat. De kleine, kronkelige paadjes eindigen net zoals in Dubrovnik, altijd op een mooi plein of bruggetje, die de stad in al zijn pracht en praal weergeven.