Agressieve Genkse clown zet ballonverkoper mes op de keel

Genk -

Een 31-jarige Genkenaar, die clown is in bijberoep, heeft donderdag in Hasselt tien maanden cel gekregen voor bedreigingen en het uitdelen van rake klappen. Op 29 mei 2017 kreeg hij het in Peer aan de stok met een ballonnenverkoper. Er ontstond een discussie over het terugbrengen van een ballonnenstaander.