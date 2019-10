Justin Bieber spendeerde half miljoen aan trouwfeest

De Canadese popster Justin Bieber heeft vorig weekend voor de tweede keer zijn jawoord gegeven aan zijn vrouw, model Hailey Baldwin. Nu raken steeds meer details bekend over het feest voor vrienden en familieleden, onder andere de exuberante kostprijs van de zaal en de catering.

Het Amerikaanse entertainmentblad E! News maakt de (geschatte) rekening van de twee sterren en komt uit bij een totale kostprijs van om en bij de 500.000 dollar. Dat is omgerekend 457.665 euro. De grootste hap uit het trouwbudget ging naar de locatie: Montage Palmetto Bluff, een hotel dat ze voor hun grote dag volledig afhuurden voor zo’n 128.000 euro. Het hotel beschikt over 198 kamers aan gemiddeld 645 euro per nacht. De Biebers nodigden naar verluidt zo’n 150 gasten uit.

Dure diners

Verder schakelden de Biebers weddingplanner Mindy Weiss in om alles voor te bereiden en de dag zelf in goede banen te leiden. Haar vraagprijs, volgens The Washington Post, 138.500 euro. Op het feest zelf werd er naar schatting voor zo’n 55.000 euro gegeten aan voor-, hoofd- en nagerechten. Als extraatje werd er een heus barbecuefestijn georganiseerd ter waarde van 205 aan eten per persoon, goed voor een extra 30.000 euro op de afrekening. Er was ook een afscheidsbrunch voor alle gasten, waarvoor 87 euro per persoon werd gerekend. Doe daar dan nog sfeerverlichting bij voor 34.700 euro en een videoreportage van 9.150 euro.

Kleine investering

Alles samen schatten de media dat de Biebers een half miljoen euro uitgaven aan hun trouwfeest. Een kleine investering voor de ‘Sorry’-zanger, wiens totale vermogen op zo’n 243 miljoen euro wordt geschat.