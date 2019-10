‘Star Wars’-acteur belooft rol in nieuwe film in ruil voor hond die vermist is in Brussel

BRUSSEL - De Amerikaanse acteur Adam Driver – Kylo Ren in de laatste Star Wars-films – is in Brussel op zoek naar de hond Javelot van regisseur Leos Carax. Wie het dier vindt, krijgt een beloning. “We stoppen je in de film.”

“Javelot werd het laatst gezien in het Warandepark”, vertelt hij op Instagram. “Hij ontsnapte toen we gisteren opnames deden in een club en hij buiten schrok van het verkeer. Hij werd het laatst gezien hier in het park. De hond is voor de crew een deel van de familie geworden. We stoppen je in de film, geven je chocolade, doen alles om dank u te zeggen als je hem terugvindt.”

Het rolletje dat hij belooft, is voor de duidelijkheid wel geen rol in een Star Wars-film. Driver neemt momenteel in Brussel samen met actrice Marion Cotillard de film Anette op. De opnames vinden ook nog plaats in Luik en Brugge.