Klimaatopwarming doet vraag naar koeltechniekers pieken

“Met de campagne willen we niet alleen geïnteresseerde profielen warm maken voor een job in de sector, we willen ook de overheid stimuleren om steviger in te zetten op specifieke HVAC-opleidingen”, stelt Martijn Wanten, HR Manager van Hasco Invest. Foto: Jobat.be

De vraag naar sterke monteurs en (service)techniekers piekt binnen de klimatisatiesector. “Maar van de instroom vanuit de jobmarkt kunnen we helaas niet hetzelfde zeggen”, ondervindt Martijn Wanten, HR Manager van Hasco Invest. Om hier verandering in te brengen, bundelen zes HVAC-bedrijven de krachten met een campagne die Fresh Prince is gedoopt. “In de zoektocht naar het juiste talent is het belangrijk om er bovenuit te springen met een carrièrepad op maat. En om de perfecte match te vinden met de cultuur van het bedrijf”, stelt Wanten.

Onze wereld warmt op. En dus wint het perfecte binnenklimaat elke dag aan belang. Verwarming, koeling en ventilatie (HVAC in vaktermen) moeten vandaag bovendien slim en ecologisch verantwoord gebeuren. “Als monteur of servicetechnieker met de juiste kwaliteiten heb je daarom de allerbeste garanties op een mooie, uitdagende toekomst binnen deze bloeiende sector”, weet Martijn Wanten. “Maar jammer genoeg zijn er nog te weinig gerichte HVAC-opleidingen binnen het huidige onderwijsaanbod. Zo vindt jaarlijks slechts een handvol mensen de weg naar een opleiding in industriële koeltechnieken. In september 2018 waren er dat in Sint-Truiden welgeteld 3. Tja, zo’n cijfers hebben natuurlijk hun invloed op de uitstroom.”

En dus neemt Hasco Invest, dat participaties heeft in tal van HVAC-bedrijven, zelf het initiatief. “Met de campagne willen we niet alleen geïnteresseerde profielen warm maken voor een job in de sector, we willen ook de overheid stimuleren om steviger in te zetten op specifieke HVAC-opleidingen”, stelt Martijn Wanten. “De opportuniteiten zijn er. Denk maar aan de T2-campus in Genk, waar dergelijke leertrajecten perfect hun plaats zouden hebben.”

Opleidingstraject op maat

“Met de Fresh Prince als symbolisch uithangbord van onze campagne, tonen we dat je met een technisch profiel een ‘royale’ behandeling krijgt als je hetzelfde doet voor onze klanten”, legt de HR-manager uit. “Een op maat gemaakt opleidingstraject, werken met de modernste technologieën, talrijke technische bijscholingen in onze eigen opleidingscentra... We investeren bewust extra in positieve ontwikkeling.”

Lees verder...

>

>

>