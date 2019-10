Will Smith brengt kledinglijn op de markt

De Amerikaanse acteur Will Smith (51) brengt een kledinglijn op de markt als eerbetoon aan ‘The Fresh Prince of Bel-Air', de nineties reeks waarin hij zelf meespeelde. De collectie bestaat onder meer uit broeken, shirts en sokken.

Will Smith kondigt de komst van zijn lijn, die slechts enkele weken verkrijgbaar zal zijn, aan in een filmpje op zijn Instagrampagina. “Ik weet niet waarom ik dit niet deed toen we de serie opnamen. Ik hou van deze spullen, het voelt alsof ik weer twaalf jaar ben. Ik ben er helemaal hyper van”, zegt hij terwijl hij de kleding toont.

De collectie bestaat uit 26 stuks en knipoogt naar zijn personage in de reeks, dat ook de naam Will droeg. Daarin verhuisde Will van Philadelphia naar de villa van zijn rijke oom en tante in het chique Bel-Air. Het viel meteen op dat hij de rebel was van de bende met een eigenzinnige stijl. Zo veranderde hij ooit voering van een vestje zodat het stuk er kleurrijker uitzag.

In de zogenoemde Bel-Air Athletics-lijn zit nu ook een trainingspak met kleurrijk gevoerde binnenkant, maar ook oversized shirts, baggy broeken en sokken. Op sommige stuks staat Will in cartoonvorm afgebeeld. Verkrijgbaar vanaf 17 euro (voor een paar sokken) via de officiële site van het merk. Er wordt ook geleverd in België.