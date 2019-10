Baden in geluk in Gstaad!

Ik kende Gstaad wel al: het is dat stadje waar Roger Moore, Julie Andrews of Madonna zich graag lieten spotten. Ik wist ook dat je je creditcard vooral niet moest vergeten wanneer je er naartoe ging, want anders kom je er bij de boetieks van Chopard, Louis Vuitton of Rolex simpelweg niet in. Dat je er moet laveren tussen de Bentleys en Maybachs was ook geen verrassing. Wat ik echter niet wist is dat het er absoluut heerlijk toeven is…

Gstaad is een dorp in het Berner Oberland in Zwitserland. Inderdaad: een dorp. Ik schrok evenzeer toen ik dat vernam. Want was dat niet de plek waar de beau monde zo graag vertoefde? “Hoe kan dat dan?”, vroeg ik me af, “Dat een dorp van amper 5000 inwoners zo bekend is in de wereld?”. Het duurde niet lang of ik kon zelf mijn antwoord formuleren.

Alles begon al in het Huus Hotel, een hotel dat ik moeilijk kan beschrijven. Het is modern, maar ademt traditie tegelijk. Het herbergt een absolute huiselijkheid en voelt toch zo werelds. Ik vermoed dat het tijdens de winter nog fijner toeven is hier, maar ook nu vult het haar naam perfect in: ik voel me thuis in Hotel Huus!

De volgende ochtend word ik opgewacht door Ruedi Hählen van Der Wanderverführer.

Ruedi is een echte berggids: heel positief en goedlachs. Hij neemt me mee naar de Alp Turnels in de Turnelsbachertals. Alp Turnels is een chalet op 1900 meter hoogte die wordt uitgebaat door Jakob en Erika Zummstein.

Ik ontmoet René Ryser in de oude watertoren van Gstaad, of zoals die nu heet: the cheese grotto. Nadat de Zwitserse kazen 4 tot 5 maanden gerijpt zijn in een andere kelder, worden ze naar de Cheese Grotto gebracht om daar nog tot 18 maanden geaffineerd te worden.

“Die sterretjes die je ziet in de kaas, dat zijn de gekristalliseerde aminozuren, die bepalen de smaak!”, vertrouwt René me nog toe.

Do you fondue?

Kaas is hier serious business, dat is me nu wel duidelijk. Als je echt all the way wil gaan in Gstaad, dan kan je altijd langs de Mölkerei gaan voor je fondue-kit. Je krijgt een zakje mee, met daarin alle benodigdheden voor je maaltijd, en wordt verzocht plaats te nemen in één van de grote fondue-potten die verspreid staan in de weides rondom Gstaad. In een pot zitten, genieten en staren naar de Zwitserse Alpen? Wie geniet daar nu niet van?

