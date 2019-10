Club Brugge start onderzoek naar “onrespectvolle” supporters die over de schreef gingen in Madrid

Club Brugge stelt een onderzoek in naar de “zogenaamde Club-supporters die zich onrespectvol (sic) gedroegen in het centrum van Madrid”. Dat gebeurt nadat woensdag beelden opdoken van enkele dronken Brugse fans die de hoofddoek van enkele bedelaarsters probeerden aftrekken, bier dronken zonder te betalen of bier goten in de bekers waarmee gebedeld werd. In Spanje wordt schande gesproken, en ook blauw-zwart distantieert zich uitdrukkelijk. “Hier is geen plaats voor binnen onze Club.”

De wansmakelijke taferelen speelden zich af op de Plaza Mayor in Madrid, waar heel wat supporters voor de wedstrijd samen troepten. Ze tonen hoe een Brugse fan het hoofddoek van een bedelaarster aftrekt. Een andere man pakt een blikje bier af van een vrouw die de blikjes op het plein probeert te verkopen. Hij weigert te betalen, neemt er een slok van en zet het dan terug voor de vrouw op de grond. Diezelfde man verklaart nadien trots dat hij “al twaalf halve liters bier heeft gedronken”.

Op de filmpjes is ook te zien hoe enkele fans bier in de bekertjes waar de vrouwen mee bedelen gieten. Eén iemand doet ook alsof hij er een briefje van vijftig euro in stopt, maar trekt het daarna doodleuk terug. De bedelaarsters staan in Madrid wel zelf bekend als opdringerige vrouwen die het toeristen wel eens moeilijk durven maken. Maar de opgedoken beelden brengen de supporters in kwestie toch in een kwalijk daglicht.

Stadionverbod (en vervolging?) dreigt voor betrokken fans

Club Brugge heeft donderdagmiddag aangekondigd dat het zelf een onderzoek gestart is om de personen in kwestie te identificeren. Zij riskeren “uitsluiting” - een stadionverbod. “Club veroordeelt dit gedrag en distantieert zich uitdrukkelijk van deze zogenaamde supporters”, klinkt het in een statement op de website van Club Brugge. “Dit gedrag is een Clubsupporter onwaardig en voor hen is - in lijn met onze ethische code - geen plaats binnen onze Club.”

In Spanje spreken ze alvast schande. De beelden doen fel denken aan een gelijkaardig incident in 2016, toen PSV-supporters treiterend met muntstukken gooiden naar bedelaarsters op diezelfde Plaza Mayor. Die beelden gingen de wereld rond. Het ging zelfs zover dat toenmalig Spaans premier Rajoy zijn afschuw uitsprak over het “zieke gedrag” van de fans.

Begin dit jaar eiste de openbare aanklager in Spanje een jaar celstraf en een boete van 600 euro voor elk van de PSV-fans die zich misdroegen, al hoeven celstraffen van minder dan twee jaar in Spanje wel niet worden uitgezeten bij een eerste veroordeling. PSV reageerde toen door vijf stadionverboden uit te delen voor de betrokken fans.

