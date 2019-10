Slotmanche van Hammer Series in Hongkong wordt afgelast: Jumbo-Visma eindwinnaar

De derde en laatste manche van de Hammer Series, voorzien op zondag 13 oktober in Hongkong, wordt afgelast. Dat bevestigt de organisatie donderdag op zijn website.

Het evenement wordt geschrapt vanwege de politieke onrust in Hongkong. Daar vinden al langere tijd gewelddadige confrontaties plaats tussen betogers, die protesteren tegen de centrale regering in Peking, en de ordediensten.

Door de afgelasting is Jumbo-Visma eindwinnaar van de Hammer Series 2019. Het Nederlandse team won de openingsmanche in het Noorse Stavanger en werd voor eigen publiek tweede in Hammer Limburg na Deceuninck-Quick Step.