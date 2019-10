Mapei- en Sassuolo-topman Giorgio Squinzi is overleden

Giorgio Squinzi is woensdag in Milaan na een slepende ziekte overleden. De Italiaanse zakenman sponsorde met zijn bedrijf Mapei jarenlang de gelijknamige wielerploeg. Hij werd 76.

Mapei, een bedrijf gespecialiseerd in chemische materialen, werd in 1937 opgericht door Rodolfo Squinzi. In 1976 nam Giorgio de scepter over van zijn vader en bouwde het bedrijf internationaal uit.

In 1993 stapte Squinzi in de wielersport als sponsor van Eldor-Viner. Na een fusie met Clas-Cajastur zag in 1994 Mapei-Clas het licht. Het was de start van een jarenlange dominantie van Mapei in het peloton. Met co-sponsors GB, Bricobi en Quick.Step boekte Mapei, met Patrick Lefevere als manager, tot eind 2002 talloze overwinningen.

Naast de Rondes van Italië en Spanje won Mapei vier keer het WK met Abraham Olano, Johan Museeuw, Oscar Camenzind en Oscar Freire en verschillende nationale titels, waaronder die van Museeuw en Tom Steels (twee keer). Ook ronduit indrukwekkend is het palmares in de toenmalige Wereldbeker met niet minder dan achttien overwinningen en drie eindzeges (Gianluca Bortolami en twee keer Museeuw). Drie keer greep Mapei het volledige podium in Parijs-Roubaix (1996, 1998 en 1999). Het beste jaar was 1997 met in totaal 95 overwinningen.

Squinzi was ook de eigenaar en voorzitter van Serie A-club Sassuolo.

Het overlijden van de Italiaan lokt in het wielermilieu heel wat reacties uit. Patrick Lefevere betuigt op Twitter zijn medeleven met de familie Squinzi. “Hij hield van zijn bedrijf en de sport. Hij bracht wielrennen naar een hoger niveau. Dankzij hem werd ik algemeen manager”, schrijft Lefevere. UCI-voorzitter David Lappartient betuigt eveneens zijn medeleven en omschrijft Squinzi als “een gepassioneerde wielerfan”.