Wie bij het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen is aangesloten en een huishoudhulp heeft via dienstencheques, kan straks tot 100 euro terugbetaald krijgen. Het ziekenfonds wil zo de work-life balance van jonge ouders ondersteunen, maar ook de thuiswonende senior.

Net wanneer de regering dienstencheques duurder gaat maken, gaat Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen één euro per dienstencheques bijpassen. Tot 100 euro per jaar en tot 25 euro per kwartaal als je een huishoudhulp ...