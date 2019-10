Een 14-jarige jongen uit Geetbets is woensdagnamiddag zwaargewond geraakt aan het hoofd na een aanrijding. Hij werd bij het oversteken van de weg op het zebrapad door een auto gegrepen aan de nieuwe wijk Kerselant in de Spoorwegstraat.

“De jongen werd in kritieke toestand opgenomen in het Jessaziekenhuis in Hasselt, waar hij inmiddels werd geopereerd. Donderdagmorgen was zijn toestand gelukkig stabiel ...