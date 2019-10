Een Britse familie heeft een bijzonder onaangename verrassing gedaan aan haar voordeur. Langs de brievenbus was het topje van een vinger binnengeduwd. De politie heeft een onderzoek geopend.

Op 10 september vond de familie uit Sussex het topje van de vinger in haar inkomhal. Het werd binnengeduwd via de brievenbus in de voordeur. Een intimidatie van gangsters, zou je denken, maar het gezin ...