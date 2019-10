“Spuitje voor Pia is besteld”: baby met zeldzame spierziekte kan komende weken geholpen worden

Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) is volop bezig met de voorbereidingen van de behandeling van baby Pia. Uit een voorafgaande screening blijkt dat het meisje met de zeldzame spierziekte SMA niet resistent is tegen het levensreddende medicijn Zolgensma en ook geen antistoffen aanmaakt. Volgens professor Berten Ceulemans, adjunct-diensthoofd van de afdeling kinderneurologie, willen de artsen de behandeling zo snel als mogelijk uitvoeren. Lees: in de weken.