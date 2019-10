Bijna opstand tegen Beke: “Een cynische vorm van zelfbediening… Nog nooit gezien”

Wouter Beke, Hilde Crevits en Benjamin Dalle zitten in de Vlaamse regering, maar het gaat niet goed met CD&V. De West-Vlaamse CD&V en een reeks parlementsleden kwamen dinsdagavond bijna in opstand tegen de partijtop. “Ik zit al 10 jaar in de algemene vergadering, maar dit heb ik nog nooit gezien”, vertelt een CD&V’er.