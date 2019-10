Ex-vrouw seriemoordenaar ging door een hel: “Besef stilaan dat ik aan de dood ontsnapte”

Seriemoordenaar Stephaan Du Lion trouwde drie keer. “Hij werd steeds agressiever, nooit was hij lief”, vertelt zijn eerste echtgenote. “Ik besef nu waar ik aan ontsnapt ben.” Tot in de details herinnert ze zich de vreselijke momenten die ze moest doorstaan. “Door hem ben ik ook mijn vertrouwen in mannen kwijt.”