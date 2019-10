“Een kwalificatierace in de F1 is absurd”

De kans bestaat dat volgend jaar bij een aantal races de startgrid op zondag bepaald zal worden door een korte race die op zaterdag gehouden zal worden. Red Bull Motorsport-baas Helmut Marko toont zich alvast geen fan en zet het idee weg als ‘absurd.’

Het is geen geheim dat de eigenaar van de Formule 1, het Amerikaanse Liberty Media, wil experimenteren met een aantal zaken om het spektakel in de sport te verhogen.

Zo wordt er met het idee gespeeld om reeds volgend jaar, op circuits die de laatste jaren saaie races hebben opgeleverd zoals Barcelona en Le Castellet, op zaterdag een ingekorte race van ongeveer honderd kilometer de startgrid op zondag te laten bepalen.

De startopstelling van die zogenaamde ‘mini-GP’ zal worden bepaald door de WK-stand en de startopstelling voor zondag zal de omgekeerde uitslag zijn van de race op zaterdag.

Ferrari-rijder Sebastian Vettel reageerde alvast dat hij het voorstel ‘bullshit’ vindt en ook Dr. Helmut Marko van Red Bull is alles behalve positief over zulke kunstmatige ingrepen.

“Die plannen zijn absurd,” aldus Marko tegenover ‘Servus TV.’ “Als dat op circuits zoals Monaco, Singapore of Barcelona gedaan wordt, circuits waar het bijna onmogelijk is om in te halen, hoef je de grid helemaal niet om te draaien want er gebeurd toch niets.”

Marko vindt dat de Formule 1 het helemaal bij het verkeerde eind heeft en dat de basisregels van de sport behouden blijven, net zoals dat bij voetbal of tennis de laatste veertig a vijftig jaar het geval was. Volgens hem zijn er al genoeg kunstmatige ingrepen gebeurd de laatste jaren zoals bijvoorbeeld de verstelbare achtervleugel, het zogenaamde Drag Reduction System.

Hij vindt het veel belangrijker dat er regels komen die de gelijkheid in de sport ten goede zouden komen en daarvoor heeft hij een aantal dingen in gedachte.

“Ten eerste moet het belang van de aerodynamica teruggeschroefd worden. Het rijden achter een tegenstander is zo moeilijk geworden omdat niet alleen de downforce afneemt, maar ook de banden oververhit raken door alle luchtturbulentie. Ze verliezen hun grip, de rijder glijdt nog meer, het is een vicieuze cirkel. Daar moeten we aan werken. Vandaag de dag zijn bepaalde wedstrijden eentonig omdat inhalen zo moeilijk is".

