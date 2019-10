STVV maakt zich na het tumult in de derby op voor de verplaatsing naar Kortrijk. Opvallend is dat de Kanaries 7 van de 14 tegendoelpunten slikten vanop stilstaande fase. Achteraan moeten de puntjes weer op de i gezet worden. “Het is een opvallend cijfer, maar ik relativeer het ook”, zegt Marc Brys. “Toch moet de focus beter.”