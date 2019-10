Na Club Brugge en KRC Genk is het nu de beurt aan Standard om zijn Europese topmatch te spelen. Want hoewel Arsenal de voorbije jaren in Engeland is voorbijgestreefd door Manchester City, Tottenham en Liverpool blijft het een grote naam in het mondiale voetbal, en een droomaffiche voor de Rouches, die een voorbeeld willen nemen aan het kunstje van Club Brugge in Madrid.