Diep in het zuiden van Zwitserland heeft Koen Vanmechelen gisteren de expo ‘Koen Vanmechelen. The Worth of Life – 1982/2019’ geopend. Zijn werk mag dan door al die jaren heen verschillende expressievormen hebben aangenomen, de essentie is altijd hetzelfde gebleven: de noodzaak om uit de kooi te breken om het leven op zijn echte waarde te schatten.