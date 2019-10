Het zou een groots en – vooral – eenmalig ‘adieu’ worden aan zijn trouwste fans. Maar het afscheidsconcert van Elton John (72) in het Sportpaleis afgelopen mei is dan toch niet z’n laatste: in 2020 keert de Britse popster nog eens terug naar ons land. Het rijtje met artiesten die niet van stoppen willen weten, wordt zo weer wat langer.